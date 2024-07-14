Испания — Англия: ставка Эльвина Керимова на решающий матч Евро-2024

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Англия.

Ставка: два-три гола в матче за 1.99.

«Финал Евро-2024 – Испания против Англии. Испанцы, я думаю, небольшие, но всё-таки фавориты матча. Сложно на самом деле здесь выбирать. Я бы сказал 55 на 45 в пользу Испании.

В полуфинале подопечные де ла Фуэнте прошли Францию и выдали классный первый тайм. Во втором уже преимущественно играли по счёту и ничего французам не позволили создать, отдав мяч сопернику. Испания — сбалансированная команда на этом Евро, которая может играть по-разному, может вскрывать оборону соперника и на ограниченном пространстве, в позиционных атаках, и, естественно, в быстрых тоже.

Ламин Ямаль суперматч выдал против Франции. Пожалуй, по делу Испания выиграла, и она, как мы видим, на этом турнире в состоянии ещё и переламывать сложные для себя матчи. Да, пропустили первыми, но всё равно выиграли. Так что Испания сложных сценариев не боится.

Англичане же в своём стиле дожали голландцев на последней минуте. Англия выдала лучший своей первый тайм на Евро — по зрелищности, по качеству игры, по количеству созданных моментов. И это при том, что англичане первыми пропустили. В общем, первый тайм провели очень агрессивно и на эту игру команды Саутгейта было приятно смотреть.

Но, ожидаемо, это продлилось не больше 45 минут. Во втором тайме мы увидели уже привычную, осторожную сборную, которая больше владела мячом, но ничего не создавала. Ну и Голландия да, тоже сыграла осторожно. Во второй части встречи Англия в концовке с помощью замены всё-таки соперника дожала и тоже выиграла, несмотря на то что пропустила первой.

Я бы на исход финала всё-таки не рисковал ставить. Я бы взял голы тут. Мне кажется, количество мячей в матче будет два или три — с коэффициентом 1.99. Это прогноз, который может сыграть при счёте 1:1, 2:1 в одну из сторон, может быть, 2:0. Не знаю, мне кажется, это самый очевидный вариант для финального матча», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».