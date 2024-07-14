Испания — Англия: ставка Игоря Семшова на финал Евро-2024 в Берлине

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Испания — Англия.

Ставка: победа Испании за 2.44.

«Сборная Испании буквально ураганом проносится по своим соперникам на чемпионате Европы. Вот и в полуфинале подопечные Луиса де ла Фуэнте взяли верх уверенно. И не над кем-нибудь из тёмных лошадок, а над Францией с самим Мбаппе! Пропустив в начале игры, испанцы уже к середине первого тайма переломили ход матча, когда менее чем за пять минут Ламин Ямаль и Дани Ольмо забили по мячу. И этого хватило для выхода в финал – 2:1.

Команду Гарета Саутгейта многие называют несколько суховатой, но в финал вышла именно она. И англичане, как и испанцы, одержали волевую победу в полуфинале. Они пропустили уже на седьмой минуте от Нидерландов, но Гарри Кейн с пенальти очень быстро сравнял счёт. А в компенсированное ко второму тайму время Олли Уоткинс забил решающий мяч – 2:1.

Нельзя сказать, что противостояние Англия – Испания является культовым для европейского футбола. Но то, что в финал вышли гранды — это точно. Сборная Испании явно интереснее выглядит по игре, однако не настолько, чтобы считать «Красную фурию» безоговорочным фаворитом предстоящего матча. Да и англичане вошли во вкус. Игра будет очень упорной. Шансы в ней будут у обеих команд. И всё же Испания победит и станет чемпионом», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».