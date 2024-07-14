Испания — Англия: ставка Романа Павлюченко на финальную игру чемпионата Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Англия.

Ставка: победа Испании за 2.44.

«Финал Евро-2024 — Испания против Англии. Конечно, обе сборные достойны главного матча турнира. Хотя, если смотреть на их путь, а главное на то, как они его прошли, мои симпатии остаются на стороне испанцев.

Думаю, в полуфинале команда де ла Фуэнте справилась с одним из главных испытаний на этом Евро. Да, её победы в плей-офф над Грузией (4:1) и Германией (2:1) тоже были не из лёгких. Особенно тяжело, конечно, было с немцами «Красной фурии». Но французы — уже другой случай. Команда Дешама играет по счёту, много не рискует и выжидает подходящего момента. Испания к этому готовилась, но тут «трёхцветные» решили удивить соперника и забили первыми, причём с игры — в первый раз за Евро.

Это могло бы пошатнуть любую команду. Но испанцы — задорный и яркий коллектив. Французы сели в штрафной, были готовы к затяжным атакам. И когда казалось, что сравнять Испании будет очень трудно, на арену вышел Ямаль. Его дальний удар вселил уверенность в партнёров. Итог — 2:1. Франция ничем толком ответить не смогла, в конце даже не особо давила, хотя поражение было близко.

Англия тоже прошла непростое испытание в полуфинале. До этого в плей-офф у неё были не топовые соперники, с которыми подопечные Саутгейта всё равно намучались, переводя игры в дополнительное время — со Словакией и со Швейцарией. Но Нидерланды — уже очень сильный соперник, который равен по уровню англичанам. И «три льва» тоже решили удивить соперника, частично повторив первый тайм игры со швейцарцами. Англия бежала вперёд, ярко играла, давила.

Да, несмотря на активность, команда Саутгейта пропустила первой — прекрасный удар Симонса издалека. Но вот больше таких ярких моментов у «оранжевых» не было, не хватило им ресурса. Англия же быстро сравняла с пенальти, после чего во втором тайме снова начала сушить игру, выжидая своего шанса. Итог, думаю, предсказать никто не мог — великолепный финт от Уоткинса и почти немыслимый удар в дальний противоположный угол. Но всё сработало, казалось, сами нидерландцы такого не ожидали — 2:1 в итоге.

Так что обе сборные в полуфинале прошли тяжёлых соперников. Но Испания выступила в более доминирующей манере. Даже пропустив, она не теряла голову, не давала шанса противнику забить еще. И, как всегда, сработали индивидуальные качества футболистов — Ямаль, Ольмо. Очень ярко играет «Красная фурия», хочется, чтобы она стала чемпионом. Да, с Англией ей будет тяжело. Но я уверен, что подопечные де ла Фуэнте справятся.

Выбираю пари — победа Испании с коэффициентом 2.44», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».