Испания — Англия: прогноз Семёна Зигаева на финал Евро-2024 в Берлине

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Англия.

Ставка: победа Испании за 2.53.

«Испания — главный фаворит этого финала. Команда де ла Фуэнте провела великолепный турнир. Во всех матчах была одержана победа, при этом испанцы шли по тяжёлой части сетки. В четвертьфинале им досталась Германия, матч получился напряжённым, а победу удалось добыть лишь в самом конце дополнительного времени. Героем встречи стал Микель Мерино, именно его гол принёс команде выход в 1/2 финала, где их уже поджидала Франция. Игра получилась не менее напряжённой, счёт открыл Коло Муани, однако ещё до перерывы испанцам удалось не только отыграться, но и выйти вперёд, свои голы забили Ламин Ямаль и Дани Ольмо.

Англия — самая необъяснимая сборная этого турнира. При невзрачном и часто отталкивающем футболе «банда» Саутгейта во второй раз подряд добралась до финала чемпионата Европы. В 1/4 финала по пенальти удалось обыграть Швейцарию. Полуфинал также не стал лёгкой прогулкой, 1:1 к концу второго тайма, и вот уже тогда всё в свои руки взял вышедший на замену Олли Уоткинс. Его гол на 90-й минуте принёс Англии волевую победу — 2:1 — и вывел их в финал Евро.

Когда ты видишь в качестве одного из участников матча сборную Англии, трудно рассчитывать на результативную игру. При этом Испания — явный фаворит и должна доказать это ещё в основное время встречи. Поэтому моя ставка — победа Испании», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».