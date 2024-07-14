Испания — Англия: прогноз Виктора Гусева на финал чемпионата Европы — 2024

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Англия.

Ставка: проход Англии за 2.15.

«Вот и подходит к концу чемпионат Европы по футболу. В финальном матче 14 июля сразятся сборные Испании и Англии. Давайте посмотрим, у кого есть преимущество с точки зрения цифр. В личных встречах преимущество у англичан: 13 побед Англии, четыре ничьих и 10 побед Испании. Во всём остальном — вопрос. Испанцы за шесть матчей на турнире сыграли вничью всего один раз. Да, немцев не победили в основное время, но всё же вышли победителями. А вот у англичан всего две прямые победы на этой же дистанции — над сербами в группе и в полуфинале над голландцами.

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К тому же в ходе текущего розыгрыша плей-офф сборная Испании выбила и немцев, и французов. Конечно, Англия оказалась сильнее Нидерландов. Однако испанцам было сложнее. С другой стороны, создаётся впечатление, что Испанию мы уже увидели в оптимальном состоянии. У Англии, как мне кажется, ещё есть колоссальный запас. Запас не только в том, что на замену могут выйти Палмер и Уоткинс и решить исход матча. Но и общий запас. У Англии очень мощная сборная. Правда, у неё было на день отдыха меньше перед финалом.

Англия умеет вырывать победы в сложных ситуациях и в концовках матчей. Быть может, сказывается опыт Саутгейта. В подобных матчах он гораздо опытнее, чем его коллега по испанской сборной. Мне кажется, что сами игроки и тренер англичан даже не нервничают. Они знают, что смогут переломить ход любой встречи.

До этого мы говорили, что Испания играет красиво, а Англия более прагматична. Однако в игре с голландцами англичане отрезками выглядели и мощно, и изящно. Они владели инициативной, проникали в штрафную. Вопрос, какой состав выпустит Саутгейт. Даст ли шанс Палмеру и Уоткинсу с самого начала? Сила Англии в большом выборе классных исполнителей на каждую позицию. У англичан хорошая оборона, которая может не дать разгуляться Ямалю и Уильямсу. У Испании возвращаются Ле Норман и Карвахаль. Сложно отрицать её сильные стороны.

Тональность моего прогноза такова. Я просто повторю свой прогноз, который озвучил ещё до начала чемпионата Европы. За весь турнир моё мнение не изменилось. Сборная Англии станет чемпионом», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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