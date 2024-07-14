«Родина» — «Балтика»: прогноз на матч с коэффициентом 3.50

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Первой лиги «Родина» — «Балтика».

Ставка: ничья за 3.50.

Летом «Родина» пережила большие перемены. Последовали усиление состава и смена наставника. Мостик занял сын легендарного Валерия Газзаева — Владимир. Передался ли ему тренерский талант отца, приведшего ЦСКА к трём победам в чемпионате и четырём — в Кубке России? Посмотрим.

В недавней товарищеской встрече «Родина» победила «Локомотив» (1:0). Она показала только то, что умеет обороняться. Хоть сколько-нибудь сносного взаимодействия и тактически выверенной доставки мяча до ворот соперника со стороны подопечных Газзаева-младшего не наблюдалось. Это банальное отсутствие поставленной игры в пас.

К счастью для «Родины», у «Балтики» дела обстоят не лучше. В прошлом сезоне она выступала в РПЛ и показывала вполне приличный футбол. Реализовывай калининградцы свои моменты, возвращения в Первую лигу и ухода Сергея Игнашевича не случилось бы. Новым наставником клуба стал Александр Грищенко, ранее руководивший «Велесом». Это даже более противоречивое назначение, чем Владимира Газзаева — в «Родину».

В недавней товарищеской встрече «Балтика» разгромно уступила «Локомотиву» (1:4). От отложенных Игнашевичем механизмов ничего не осталось. Всё придётся строить заново, и это может занять весьма много времени.

Далеко не факт, что пережитые летом перемены пойдут «Родине» на пользу. И всё же к сезону она подходит в более привлекательном виде, чем «Балтика». Хотя недооценивать калининградцев тоже не стоит. Им важно продемонстрировать, что уход Игнашевича не приведёт их к провалу. Предлагаем поставить на ничью за 3.50.