Испания — Англия: прогноз Александра Елагина на финал Евро-2024 14 июля

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на финал Евро-2024 Испания — Англия.

Ставка: проход Англии за 2.15.

«В воскресенье на поле «Олимпийского стадиона» в Берлине состоится финальный матч 15-го чемпионата Европы по футболу — Испания против Англии.

Это будет заключительная, 51-я игра Евро-2024. Здесь, в Берлине, 15 июня стартовала испанская команда, неожиданно, как тогда казалось, разгромив 3:0 многоопытных и авторитетных хорватов. Англичане в Берлине на Евро не выступали.

Вкратце напомним путь финалистов к решающему поединку. Испания стала первой командой, одержавшей шесть побед подряд в финальном турнире Евро без проведения серии пенальти, учитывая результаты с 2016 года, когда количество сборных в финальном турнире было расширено до 24. С Хорватией — 3:0, Италией и Албанией — оба раза 1:0, в 1/8 финала с Грузией — 4:1, в 1/4 и 1/2 с Германией и Францией с одинаковым счётом — 2:1. 13 мячей забито, три пропущено. Испания выиграла каждый из своих последних восьми матчей во всех соревнованиях, зафиксировав лучшую победную серию с июня 2010 года под руководством Висенте дель Боске (12 игр).

Кроме того, с 2016 года «Фурия Роха» проиграла только два из последних семи матчей плей-офф Евро: оба — итальянцам. Испания в пятый раз вышла финал Евро. По количеству участий в финалах испанцы уступают только немцам, у которых их шесть.

Сборная Англии, которую в этом году нещадно критикуют за невыразительную, крайне рациональную игру, тем не менее вошла в «общество избранных» в истории Евро — тех самых команд, которые дважды подряд пробивались в финал. Гарет Саутгейт, возглавляющий сборную Англии, стал третьим тренером, который два раза подряд выходил в финал Евро, после немцев Хельмута Шёна (1972 и 1976) и Берти Фогтса (1992 и 1996).

На нынешнем турнире англичан с полным правом можно назвать мастерами камбэков! Сборная «трёх львов» уступая по ходу матча в 1/8 финала Словакии, в 1/4 — Швейцарии и в 1/2 — Нидерландам. Гарри Кейн забил шесть голов в плей-офф (4 — в 2021 и 2 — в 2024) и улучшил рекорд француза Антуана Гризманна, который забил пять.

Англия и Испания встретятся на Евро впервые с 1996 года, когда хозяева одержали победу в серии пенальти 4:2 на стадии четвертьфинала. 120 минут битвы на «Уэмбли» завершились вничью — 0:0. Несмотря на то что испанцы показывают на этом турнире яркий, результативный футбол, я предлагаю поставить на итоговую победу Англии. Стартовому составу англичан нисколько не уступают те футболисты, которые начинают матч на скамейке запасных, а когда выходят на поле, всегда резко усиливают игру. У испанцев такого резерва нет», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».