Испания — Англия: прогноз на финальный матч Евро-2024 с коэффициентом 3.40

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на финал Евро-2024 Испания — Англия.

Ставка: обе забьют в основное время + Испания станет чемпионом за 3.40.

Интересно, что за весь Евро-2024 у сборной Англии всего лишь две победы в основное время. Встречу 1/8 финала чемпионата Европы вообще спас Джуд Беллингем, забив гол на последних минутах. Благодаря этому удалось сравнять счёт, а в дополнительное время победный мяч забил Гарри Кейн. Спаслись англичане и во встрече со Швейцарией 1:1 (5:3 пен.). На этот раз выручил гол Букайо Саки на 80-й минуте. А вот в серии 11-метровых ударов «три льва» были неукротимыми. Они реализовали все пять попыток.

Встреча с Нидерландами вновь не обошлась без везения. Хави Симонс вывел «оранжевых» вперёд уже на седьмой минуте. В первом тайме сравнял счёт Гарри Кейн, реализовав пенальти. И уже на 90+1-й минуте Уоткинс забил победный мяч с голевого паса Деклана Райса.

Робен Ле Норман и Даниэль Карвахаль смогут вернуться в игру после того, как отбыли дисквалификацию. Жаль, не будет травмированного Педри. Однако усилий Ольмо, Уильямса, Мерино и Ямаля должно быть достаточно, чтобы заставить англичан нервничать.

У Саутгейта большие надежды связаны в основном с двумя фигурами – Гарри Кейном и Джудом Беллингемом. Везением или хитрыми ходами были добыты настолько необычные победы сборной Англии на предыдущих этапах, это должно прекратиться.

«Красная фурия» набрала сумасшедшую скорость, её будет сложно остановить. Особенно учитывая небольшие проблемы англичан в защите. Во всех трёх матчах плей-офф они пропускали по голу. При всём уважении к соперникам «трёх львов» ещё никто не предлагал такого бешеного темпа, который есть у испанцев.

Мы предлагаем поставить, что Испания выиграет Евро-2024 и обе забьют в основное время, за 3.40. В успех «Красной фурии» верится намного больше, чем в англичан. Они заслуживают трофея. Но мастерство Беллингема и Кейна сделает своё дело. «Три льва» наиграют на гол.