Аргентина — Колумбия: букмекеры предсказали точный счёт финала Кубка Америки

15 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами (США) состоится финал Кубка Америки — 2024 Аргентина — Колумбия. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение сборной Аргентины в своих прогнозах. Сделать ставку на её победу в основное время предлагается с коэффициентом 2.26, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа в финале Копы-2024 любым способом оценивается коэффициентом 1.57 — почти 60%. Успех Колумбии по итогам 90 минут идёт за 4.10 (24%), а успех любым способом — за 2.50 (40%).

Поставить на тотал больше 2.5 мяча в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60, а на тотал меньше 2.5 мяча — за 1.49.

Самые вероятные исходы — ничья 1:1 по итогам основного времени (5.10) и 1:0 в пользу аргентинцев (5.80).

Ставки на нулевую ничью принимаются за 6.30, а победа Аргентины со счётом 2:0 идёт за 8.20.