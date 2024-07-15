«Алания» — «Уфа»: прогноз и коэффициенты на матч Первой лиги

15 июля на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 1-го тура Первой лиги «Алания» — «Уфа». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «барсов»: поставить на победу владикавказцев можно с коэффициентом 1.80. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1800 рублей. Успех уфимцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Алания» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74.

Если забьют владикавказцы, сыграет коэффициент 1.22. Гол уфимцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.98.