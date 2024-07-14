Испания — Англия: прогноз Романа Гутцайта на финальную игру Евро-2024 14 июля

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Англия.

Ставка: победа Испании и ТБ 1.5 за 3.35.

«В финале чемпионата Европы по футболу сборная Испания будет играть с Англией. Кто-то воспринимает этот матч как битву добра со злом, кто-то говорит о рекордах. У испанцев самый молодой игрок, который играл на Евро, который забил на Евро и который вывел свою сборную в финал. Конечно же, речь о Ламине Ямале, звёздочке сборной Испании и «Барселоны».

Англичане до финала доползли. Конечно, они были на волоске в матче со Словакией, когда на 95-й минуте в падении через себя забил Джуд Беллингем и позволил сборной продолжить участие в этом турнире. Но в целом, конечно, по игре Испания смотрится намного интереснее англичан.

Англичане играют на результат, испанцы играют в футбол. Испания первая сборная в истории чемпионатов Европы, которая выиграла шесть матчей на пути к финалу. Здесь идёт речь именно о победах либо в основное время, либо в овертаймах. Испанцы ни разу не добирались до серии послематчевых пенальти и именно так добрались до решающего матча этого чемпионата Европы.

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Что же касается англичан, то я думаю, что и в решающем матче они будут играть достаточно сдержанно, отдав мяч испанцам и пытаясь реагировать на происходящие на поле события. Поэтому для меня, как я думаю, что и для многих поклонников футбола Испания всё-таки выглядит командой, которая точно создаст больше, чем англичане, в решающем матче.

В полном порядке Нико Уильямс, в порядке Ламин Ямаль, есть Мората, есть прекрасно проводящий турнир Ольмо. Кстати, первый игрок в истории турнира, который забивал на каждой стадии плей-офф. И первый испанец, который забивает в трёх матчах подряд на чемпионате Европы. Так что я думаю, что Испания победит и тотал матча будет больше полутора», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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