«Алания» — «Уфа»: прогноз на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Первой лиги «Алания» — «Уфа».

Ставка: «Алания» победит за 1.80.

Минувший сезон сложился для «Алании» не лучшим образом, хотя старт команда выдала весьма яркий и многообещающий. Неверным оказалось решение руководства произвести смену главного тренера в середине сезона. С шестого места клуб упал на восьмое.

Летом последовала ещё одна смена специалиста. С Калешиным контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Новый сезон красно-жёлтые начинают под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера очень молодого наставника — Сослана Бетеева. Сборы прошли неудовлетворительно. Владикавказцы сыграли вничью с «Челябинском» (0:0) и «Торпедо» (2:2), а также уступили Нефтехимику (0:1). Летом состав «Алании» немного омолодился.

У «Уфы» по пережитым летом переменам похожая ситуация. В том плане, что известных футболистов в её составе больше не стало. Пришлось довольствоваться арендой нескольких молодых спортсменов, работа с которыми не обещает быть лёгкой. Справится ли с ней Евгений Харлачёв?

Тренер сумел вернуть команду в Первую лигу. Следующая цель — РПЛ, но это будет значительно сложнее. К предстоящему розыгрышу «Уфа» подходит в качестве одного из главных аутсайдеров.

В недавной товарищеской игре со «Спартаком» подопечные Харлачёва проиграли со счётом 0:1. Тренер «Уфы» отметил, что соперник преподал команде хороший урок. Евгений грамотно донёс мысль о том, что смотрит в перспективу. Он считает, что команда способна достичь больших успехов при постоянной обучаемости на ошибках.

Вероятно, с Харлачёвым «Уфа» сумеет закрепиться в Первой лиге, но ждать от неё больших свершений сразу после возвращения не стоит. Заключить пари на победу клуба из Владикавказа в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.