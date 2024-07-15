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«Спартак» — «Насаф»: прогноз и коэффициенты букмекеров на матч

«Спартак» — «Насаф»: прогноз и коэффициенты букмекеров на матч
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15 июля на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится товарищеский матч «Спартак» — «Насаф» (Узбекистан). Начало игры запланировано на 14:00 мск.

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Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение московскому «Спартаку»: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1520 рублей. Успех «Насафа» оценён экспертами в 5.72. Ставки на ничью принимаются за 4.79.

Букмекеры уверены, что матч «Спартак» — «Насаф» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.01. Если хотя бы одна из команд не сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 1.75.

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