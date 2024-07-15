«Спартак» — «Насаф»: прогноз на матч 15 июля

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч «Спартак» — «Насаф».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.85.

В недавней товарищеской встрече с «Динамо» красно-белые сыграли не совсем тем составом, который ожидается в следующем сезоне. Виллиан Жозе участия в матче не принял, а вот Александр Соболев сыграл — и оставил далеко не лучшее впечатление. С его ошибки началась атака, которая привела к пропущенному мячу. Кроме того, нападающий упустил очень много моментов.

Матч показал, что у «Спартака» есть проблемы в обороне и не лучшим образом функционируют фланги. Теперь к плюсам. Первое — у «народной команды» прекрасно проявила себя глубина состава. Второе — заменами Станкович освежил игру и перехватил инициативу.

Встреча с «Насафом» не совсем честная с точки зрения тонуса. Чемпионат Узбекистана в самом разгаре. В отличие от красно-белых, «драконы» подходят к встрече в полностью конкурентоспособном виде, с хорошо отлаженными механизмами.

Лучше всего у «Насафа» функционирует оборона. В 13 встречах в узбекистанской Суперлиге он пропустил девять мячей — меньше всех. Компактная игра в обороне — это ключевой фактор, благодаря которому «драконы» ушли на небольшой перерыв с хорошим настроением.

«Насаф» возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны. Он уступил только в 1 из 13 матчей в первенстве и пять раз сыграл вничью. Впрочем, всё это было во встречах с командами, уровень которых значительно ниже, чем у «Спартака».

Для «драконов» предстоящая встреча — это хорошая возможность проверить себя. Если они не пропустят много — это уже будет большим достижением. Разница в уровнях чемпионатов очень большая. Заключить пари на победу «Спартака» с форой (-1.5) можно с коэффициентом 1.85.