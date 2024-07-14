Аргентина — Колумбия: ставка Александра Мостового на финал Кубка Америки

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Америки Аргентина — Колумбия.

Ставка: 1:1 за 5.00.

«Аргентинцы и колумбийцы встретятся 15 июля в финале Кубка Америки. Не все ожидали увидеть Колумбию так далеко в турнире. Но команда действительно выступает уверенно, что она доказала в полуфинале.

В 1/2 финала Кубка Америки у колумбийцев был очень сложный противник — Уругвай. Можно было ожидать, что команда Бьелсы пройдёт в финал, у неё сильный состав, опытный тренер-тактик. Более того, если сказать, что Колумбия в их матче ещё и в середине игры осталась вдесятером на поле, кажется, что исход был очевидным. Но нет, уругвайцы не воспользовались своими шансами, снова не лучшую результативность показал Нуньес. А Суарес уже довольно взрослый игрок, которому тяжело на одном себе тащить сборную.

Колумбийская команда уверенно играет, сумела она выстоять в полуфинале. Хамес проводит отличный турнир и явно претендует на звание лучшего игрока, раздаёт много ассистов. В четвертьфинале подопечные Лоренсо ещё и не заметили Панаму — 5:0, а в группе справились с Бразилией, финишировав выше неё.

Аргентина же всё ещё является одной из сильнейших команд Америки. Да и на чемпионате мира сейчас эта сборная дала бы жару, я думаю. Ведь состав у неё почти не поменялся с турнира в Катаре. Месси не потерял форму в США, всё ещё способен решать исходы матчей. Но и без него во всех линиях хватает звёзд у коллектива.

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Тяжело пришлось подопечным Скалони в четвертьфинале с Эквадором. Всё никак не мог забить коллектив больше одного мяча, доиграли они до серии 11-метровых, где Месси ещё и не реализовал первый удар. Но затем Мартинес дважды спас команду, чем позволил ей пройти в полуфинал. А там Канада уже ничего особенного против действующих чемпионов мира не придумала — 2:0.

И вот теперь они сойдутся в финале. Несомненно, Колумбия — опасный соперник для Аргентины, её серия без проигрышей составляет уже 28 матчей. Способна она и сыграть активно, и сдержанно. Так что я не думаю, что в основное время они определят победителя. Возможно, Месси сотворит очередное чудо для своей команды. Но больше я верю в то, что команды переведут матч в серию пенальти, сыграв 1:1 в основное время», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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