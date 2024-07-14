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Аргентина — Колумбия: прогноз Павла Погребняка на финальный матч Кубка Америки

Аргентина — Колумбия: прогноз Павла Погребняка на финальный матч Кубка Америки
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка Америки Аргентина — Колумбия.

Ставка: победа Аргентины за 2.13.

«Чемпионы мира — снова Аргентина, снова в финале, но уже в другом турнире. В 1/4 финала прошли Эквадор, а в полуфинале Месси смог поставить точку в матче с Канадой. Что касается капитана сборной, то, скорее всего, это последний его турнир. Завершить такой путь победой – мечта каждого футболиста. Он претендент на девятый «Золотой мяч» — забрав трофей, он точно станет одним из главных претендентов на эту награду.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Колумбия вышла из группы с первого места, опередив Бразилию, обыграли Уругвай в полуфинале. Это очень яркая и амбициозная команда, но у Аргентины один Мартинес – король серии пенальти, а второй – лучший бомбардир турнира.

Моя ставка – победа Аргентины в основное время», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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