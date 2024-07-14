Аргентина — Колумбия: прогноз Артура Петросьяна на финальную игру Кубка Америки

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на финал Кубка Америки Аргентина — Колумбия.

Ставка: Колумбия не проиграет и ТМ 3.5 за 1.90.

«Колумбийцы не подвели, в полуфинале оказались во всех компонентах лучше уругвайцев. Отличная команда, очень организованная, убийственно контратакующая и имеющая игроков во всех линиях, которые и делают эту сборную таковой. Это именно команда, которая во всех компонентах футбола хороша. Даже находясь в меньшинстве больше тайма, колумбийцы не просто выстояли против Уругвая, а ещё и свели количество опасных моментов у своих ворот к минимуму, сами угрожали контрвыпадами и вполне могли ещё забивать. Плюс колумбийцы в своём распоряжении имеют Хамеса Родригеса, который оформил уже шесть результативных передач и забил один гол на этом турнире. Далеко не забегая, я бы поставил на то, что именно он будет признан лучшим игроком этого турнира, за коэффициент 1.75.

Касаемо игры колумбийцы мне даже больше нравятся, чем Аргентина на этом турнире. Колумбия более разнообразная, боевитая во всех смыслах: и в прессинге, и в обороне, и в быстром переходе в атаку – во всех этих компонентах Колумбия лучше Аргентины. Но при этом Аргентина обладает несколькими фигурами уровня, которого нет у колумбийцев.

В последних пяти матчах Аргентина выиграла у Колумбии всего лишь раз в основное время. И ещё небольшая статистическая ремарка – Колумбия под руководством Нестора Лоренсо не проигрывает уже 29 матчей. У Аргентины беспроигрышная серия состоит из 10 матчей.

Переходя к основной ставке, мне кажется, что Колумбия здесь сделает всё возможное, чтобы как минимум в основное время не проиграть. Я бы поставил на непоражение Колумбии в основное время и тотал меньше 3.5 за хороший коэффициент 1.90», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».