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Аргентина — Колумбия: прогноз Артура Петросьяна на финальную игру Кубка Америки

Аргентина — Колумбия: прогноз Артура Петросьяна на финальную игру Кубка Америки
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Журналист Артур Петросьян дал прогноз на финал Кубка Америки Аргентина — Колумбия.

Ставка: Колумбия не проиграет и ТМ 3.5 за 1.90.

«Колумбийцы не подвели, в полуфинале оказались во всех компонентах лучше уругвайцев. Отличная команда, очень организованная, убийственно контратакующая и имеющая игроков во всех линиях, которые и делают эту сборную таковой. Это именно команда, которая во всех компонентах футбола хороша. Даже находясь в меньшинстве больше тайма, колумбийцы не просто выстояли против Уругвая, а ещё и свели количество опасных моментов у своих ворот к минимуму, сами угрожали контрвыпадами и вполне могли ещё забивать. Плюс колумбийцы в своём распоряжении имеют Хамеса Родригеса, который оформил уже шесть результативных передач и забил один гол на этом турнире. Далеко не забегая, я бы поставил на то, что именно он будет признан лучшим игроком этого турнира, за коэффициент 1.75.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Касаемо игры колумбийцы мне даже больше нравятся, чем Аргентина на этом турнире. Колумбия более разнообразная, боевитая во всех смыслах: и в прессинге, и в обороне, и в быстром переходе в атаку – во всех этих компонентах Колумбия лучше Аргентины. Но при этом Аргентина обладает несколькими фигурами уровня, которого нет у колумбийцев.

В последних пяти матчах Аргентина выиграла у Колумбии всего лишь раз в основное время. И ещё небольшая статистическая ремарка – Колумбия под руководством Нестора Лоренсо не проигрывает уже 29 матчей. У Аргентины беспроигрышная серия состоит из 10 матчей.

Переходя к основной ставке, мне кажется, что Колумбия здесь сделает всё возможное, чтобы как минимум в основное время не проиграть. Я бы поставил на непоражение Колумбии в основное время и тотал меньше 3.5 за хороший коэффициент 1.90», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

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