Аргентина — Колумбия: ставка Романа Павлюченко на финал Кубка Америки — 2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Америки Аргентина — Колумбия.

Ставка: победа Аргентины за 2.14.

«Пока мы все с интересом наблюдали за Евро-2024, там Аргентина подошла вплотную ещё к одному трофею. Причём если она сейчас выиграет в финале Кубка Америки у Колумбии, то это будет вторая подряд победа на турнире — она также выиграла в 2021 году. Однако я бы так легко не сбрасывал колумбийцев со счетов.

Конечно, интересно наблюдать за Кубком Америки после Евро. Игры там более эмоциональные, живые. Да, той же тенденции с большим количеством забитых мячей издалека у них нет, но красивых голов всё равно хватает. Есть и свои сенсации на турнире — провал Бразилии, уверенная игра Аргентины, да и сама Колумбия, которая всех удивила, пройдя так далеко.

Собственно, в том, что аргентинцы дойдут до финала, мало кто сомневался. Пожалуй, игра в четвертьфинале для них была тяжелее, чем в полуфинале. Сперва в плей-офф команде Скалони противостоял Эквадор, с которым они доиграли до серии 11-метровых. Только там Мартинес протащил свою команду в следующую стадию после промаха Месси в первом ударе. Затем с Канадой Аргентине было намного легче, они контролировали игру и особо не напрягались, предыдущий матч их уже вымотал. Но у канадцев были проблемы с реализацией, из-за чего действующий чемпион Кубка Америки и прошёл дальше.

А вот Колумбии попался не такой сложный соперник в четвертьфинале — Панама. Её коллектив разгромил со счетом 5:0. Но вот в полуфинале уже очень тяжело было колумбийцам с Уругваем. Это две примерно равные команды, обе заслуживали пройти в финал. Причём команда Лоренсо ещё и осталась вдесятером на поле в середине встречи, но уругвайцы этим не сумели воспользоваться — много шансов упустил Нуньес. Итог — 1:0.

Да, Колумбия показала очень хорошие и сильные результаты. Прекрасный турнир проводит вернувшийся в форму Хамес Родригес, Луис на фланге ему помогает. Но Аргентина всё равно выше уровень имеет. Это всё ещё сильнейшая сборная, способная на равную борьбу и с топовыми европейскими соперниками.

Так что тут верю ещё в один трофей для команды Скалони», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».