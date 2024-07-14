Испания — Англия: приветственный фрибет 2222 рубля к финальному матчу Евро-2024!

14 июля состоится матч финала Евро-2024 Испания — Англия. Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, пройти идентификацию и внести депозит 1000 рублей!

При всём великолепии подопечные Луиса де ла Фуэнте уязвимы. Во встрече с Францией у них выявилась важная проблема. Испанцы выиграли со счётом 2:1, но практически весь второй тайм они просидели в обороне. «Красная фурия» всё так же здорово передвигала мяч, как в первом тайме, но не обостряла. Да и некому было обострить.

Как только «трёхцветные» нашли способ ограничивать Ламина Ямаля, Даниэля Ольмо и Нико Уильямса в свободном пространстве, инициатива перешла к ним. И тут уже в действие вступила ужасная реализация французов. Она докучала им на протяжении всего турнира. Попадай «синие» хоть чуточку чаще в створ, матч мог бы сложиться совершенно иначе.

Сборная Англии в данном плане имеет превосходство. Осторожная тактика, предпочитаемая Гаретом Саутгейтом, лучше адаптирована под получение хороших результатов. Болельщики могут сколько угодно негодовать из-за унылости игры «трёх львов», но она не помешала им дойти до финала.

Большие трудности на предыдущих стадиях турнира закалили характер и сплотили команду. В полуфинале Евро-2024 с Нидерландами (2:1) англичане выступили намного смелее, чем на ранних этапах. Повысилась нацеленность на ворота соперника, вернулся прежний Фил Фоден. Его удары заставили болельщиков «оранжевых» серьёзно понервничать.

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