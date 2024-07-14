Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на финал Уимблдона Джокович — Алькарас

14 июля в матче финала Уимблдона сыграют Карлос Алькарас и Новак Джокович. Начало — не ранее 16:00 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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Новак побеждал на Уимблдоне семь раз. В случае очередного успеха он сможет сравняться с Роджером Федерером по этому показателю. Сербу уже 37 лет, а он продолжает демонстрировать высокий уровень. И это несмотря на недавно пережитую травму мениска.

Алькарас – это новая история тенниса. Испанец выиграл Уимблдон в минувшем сезоне и близок к защите титула. Тогда в финале он также играл с Джоковичем и одержал победу – 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. В текущем году Карлос уже выиграл «Ролан Гаррос», победив в финальном матче Александра Зверева (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2).

В полуфинале Уимблдона Алькарас победил Даниила Медведева (6:7, 6:3, 6:4, 6:4). До этого он обыграл Томми Пола и Уго Умбера. У Джоковича путь был немного проще. У него даже было время на небольшую передышку. Новак выиграл встречу четвёртого круга у Хольгера Руне, не уступив даже сета, а затем Алекс де Минор снялся с турнира.

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