Испания — Англия: прогноз Владимира Прокофьева на финал Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на финал Евро-2024 Испания — Англия.

Ставки: цифра 1 в итоговом счёте за 1.62, тотал угловых меньше 8.5 за 1.70 и точный счёт 1:0 за 7.00.

«Испания прошла сложнейшую сетку на пути к финалу, справилась с потерями в составе, показала яркий и зрелищный футбол. Сборная де ла Фуэнте заслуженно считается фаворитом в борьбе за трофей. Англия на первое, второе и третье место поставила результат, была на грани вылета, но в плей-офф сделала три камбэка и за счёт индивидуального мастерства исполнителей дожала соперников.

Финал – это всегда особая история. К усталости и тактическим дуэлям тренеров добавляются огромная ответственность, фактор напряжения и близости трофея. Поэтому начнём с двух надёжных ставок на основе статистики.

С коэффициентом 1.67 привлекательным выглядит вариант с цифрой 1 в итоговом счёте. Если посмотреть на результаты обеих сборных, то ставка зашла в пяти из шести матчей у каждой. Проходимость 83%, а коэффициент 1.67 – это валуй.

Также по статистике мне нравится общий тотал угловых меньше 8.5 за 1.70. Здесь аналогичная история – в матчах Англии «низ» по корнерам зашёл в пяти из шести случаев.

Саутгейт снова выпустит на левый фланг правоногого Триппьера, а правую бровку отдаст левоногому Саке. При такой расстановке в атаке и максимально низком блоке в обороне ожидать большого количества угловых не стоит. Да и Испания не любительница зарабатывать стандарты. В матчах с её участием на текущем Евро выбранный исход зашёл в четырёх из шести встреч.

Напоследок позволю себе рискнуть и взять точный счёт 1:0 с коэффициентом 7.00. Финалы редко получаются результативными, а из всех «низовых» вариантов именно этот считаю самым логичным. На каждой стадии плей-офф Англия пропускала первой, а в битве за трофей порой достаточно одного гола», — сказал Прокофьев.