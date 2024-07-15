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Эксперты назвали фаворита ЧМ-2026 после завершения крупных турниров 2024 года

Вчера завершились Евро-2024 и Кубок Америки. Чемпионом Европы стала сборная Испании, обыгравшая в финале Англию — 2:1. Кубок Америки покорился действующим чемпионам мира — Аргентине. Команда Лионеля Скалони в решающем матче оказалась сильнее Колумбии (1:0, д.в.).

Букмекеры принимают ставки на победителя следующего крупного форума сборных — ЧМ-2026. Впервые в истории на нём сыграют 48 команд, а сам турнир пройдёт в трёх странах — США, Канаде и Мексике.

По оценке аналитиков, больше всего шансов у сборной Франции. Поставить на эту команду можно за 6.50. Шансы Бразилии оценили в 7.00, а на сборную Англии дают коэффициент 7.50.

За 8.00 можно сделать ставку на нового чемпиона Европы — Испанию, а шансы Аргентины защитить титул оценили в 10.00. На Германию можно поставить с коэффициентом 11.00.

Вероятность успеха Португалии оценили в 15.00, а на Нидерланды предлагают коэффициент 18.00.