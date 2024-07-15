«Спартак» — «Насаф»: когда матч, где сыграют, ставки и коэффициенты

15 июля состоится товарищеский матч «Спартак» — «Насаф». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «народной команды» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «драконов» оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Букмекеры уверены, что матч «Спартак» — «Насаф» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

В недавней товарищеской встрече с «Динамо» красно-белые сыграли не совсем тем составом, который ожидается в следующем сезоне. В ней приняли участие Антон Зиньковский и Александр Соболев, с которыми «народная команда» в скором времени, скорее всего, расстанется. Виллиан Жозе участия в матче не принял, а жаль.

Матч показал, что у «Спартака» есть проблемы в обороне и не лучшим образом функционируют фланги. Теперь к плюсам. Первое — у «народной команды» прекрасно проявила себя глубина состава. Второе — Станкович продемонстрировал понимание российского футбола и клуба, которым руководит. Заменами он освежил игру и перехватил инициативу.

Встреча с «Насафом» не совсем честная с точки зрения тонуса. Чемпионат Узбекистана в самом разгаре. В отличие от красно-белых, «драконы» подходят к встрече в полностью конкурентоспособном виде, с хорошо отлаженными механизмами.

Лучше всего у «Насафа» функционирует оборона. В 13 встречах в узбекистанской Суперлиге он пропустил девять мячей — меньше всех. Компактная игра в обороне — это ключевой фактор, благодаря которому «драконы» ушли на небольшой перерыв с хорошим настроением.

«Насаф» возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны. Он уступил только в 1 из 13 матчей в первенстве и пять раз сыграл вничью. Впрочем, всё это было во встречах с командами, уровень которых значительно ниже, чем у «Спартака».