«Алания» — «Уфа»: когда матч Первой лиги, кто фаворит

15 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги «Алания» — «Уфа». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «барсов»: поставить на победу владикавказцев можно с коэффициентом 1.80. Успех уфимцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Алания» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют владикавказцы, сыграет коэффициент 1.22. Гол уфимцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Минувший сезон сложился для «Алании» не лучшим образом, хотя старт команда выдала весьма яркий и многообещающий. Неверным оказалось решение руководства произвести смену главного тренера в середине сезона. С шестого места клуб упал на восьмое.

Летом последовала ещё одна смена специалиста. С Калешиным контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Новый сезон красно-жёлтые начинают под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера очень молодого наставника — Сослана Бетеева.

Летом состав «Алании» немного омолодился. Команду покинули некоторые старожилы, но зато пришли юные футболисты. На правах свободного агента перебрался в состав «барсов» Сергей Макаров («Акрон»), а ещё в аренду у «Краснодара» был взят Давид Кокоев.

У «Уфы» по пережитым летом переменам похожая ситуация. В том плане, что известных футболистов в её составе больше не стало. Пришлось довольствоваться арендой нескольких молодых спортсменов, работа с которыми не обещает быть лёгкой. Справится ли с ней Евгений Харлачёв? К предстоящему розыгрышу «Уфа» подходит в качестве одного из главных аутсайдеров. У неё намного меньше резервов, чем у «Алании» и многих других команд.