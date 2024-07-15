Эксперты назвали шансы Даниила Медведева выиграть Олимпийские игры

27 июля в Париже стартует олимпийский теннисный турнир. Соревнования пройдут на грунте на стадионе «Ролан Гаррос».

Букмекеры принимают ставки на победителя турнира. Шансы россиянина Даниила Медведева оценили коэффициентом 25.00. У первой ракетки России только один выигранный турнир на этом покрытии, а на минувшей неделе он дошёл до полуфинала Уимблдона.

Главным претендентом на победу аналитики считают Карлоса Алькараса. Поставить на его победу можно с коэффициентом 2.80. В числе главных фаворитов и итальянец Янник Синнер, его успех оценили коэффициентом 3.50. Сделать ставку на Новака Джоковича можно за 4.00, а вероятность успеха Александра Зверева оценили в 6.00.

Поставить на то, что свою последнюю Олимпиаду выиграет Рафаэль Надаль, можно за 10.00. Испанец целенаправленно готовится к олимпийскому турниру, пропустив Уимблдон.