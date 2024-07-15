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Эксперты назвали вероятность того, что «Зенит» не станет чемпионом РПЛ в сезоне-2024/2025

Эксперты назвали вероятность того, что «Зенит» не станет чемпионом РПЛ в сезоне-2024/2025
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На выходных состоялся матч за Суперкубок России. «Зенит», качественно укрепившийся в межсезонье, обыграл «Краснодар» со счётом 4:2. Петербуржцы забили три мяча уже в первом тайме, практически сняв вопросы об исходе игры к перерыву.

Разумеется, зенитовцев считают явным фаворитом предстоящего сезона РПЛ. Букмекеры дают коэффициент 1.55 на то, что «Зенит» в очередной раз выиграет золотые медали.

Принимают ставки и на то, что клуб из Санкт-Петербурга не станет чемпионом. Поставить на такое развитие событий можно за 2.45. На то, что подопечные Сергея Семака завершат сезон в числе первых двух команд, можно сделать ставку с котировкой 1.15, а на то, что «Зенит» окажется в топ-3, ставки принимают с коэффициентом 1.04.

В минувшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионство только в последнем туре благодаря победе над «Ростовом» и поражению «Динамо» в игре с «Краснодаром».

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