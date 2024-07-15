РПЛ-2024/2025: прогноз «Чемпионата» на лучшего бомбардира турнира

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на лучшего бомбардира РПЛ в сезоне-2024/2025.

Ставка: победа Джона Кордобы за 6.00.

Больше всего верится в то, что лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2024/2025 станет Джон Кордоба. Даже если Мурад Мусаев ненадолго задержится на тренерском мостике «Краснодара», колумбийцу должно хватить времени, чтобы показать все свои таланты и выиграть в номинации.

В РПЛ Кордоба выступает уже много лет. Он прекрасно изучил все тонкости. Джон не является штатным пенальтистом команды, но он прекрасно забивает с игры. Если атакующая модель игры Мусаева будет жизнеспособна, то у финалиста Кубка Америки вообще не будет конкурентов. Он будет забивать как из пулемёта.

Кордоба — импульсивный футболист, который иногда не сдерживает свои эмоции. Он схлопотал уже немало дисквалификаций. Из-за последней он пропустит начало сезона РПЛ. Однако вряд ли это и трансфер Фёдора Смолова помешают Джону стать лучшим бомбардиром РПЛ. Он суперталант, идеально раскрывшийся в России.

Вернувшись с Кубка Америки, колумбийский нападающий точно будет воодушевлён, и этого вдохновения может хватить на весь сезон. Какой ещё футболист РПЛ может похвастаться тем, что помог национальной команде дойти до финала крупного международного турнира?