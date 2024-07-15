Букмекеры назвали фаворитов Первой лиги после 1-го тура чемпионата

На минувших выходных стартовал чемпионат России в Первой лиге. В понедельник состоится лишь один матч — сыграют «Алания» и «Уфа». Букмекеры уже обновили коэффициенты на победителя турнира с учётом выступления команд в 1-м туре.

По оценке аналитиков, больше всего шансов у «Урала». Клуб из Екатеринбурга сделал отличную заявку на чемпионство, победив на старте одного из главных конкурентов — «Сочи» (2:0). Поставить на «шмелей» можно за 2.80.

Шансы сочинцев оценили котировкой 3.20. В 1-м туре команда Роберто Морено разочаровала, но её состав точно позволяет бороться за чемпионство.

Сделать ставку на калининградскую «Балтику» можно за 4.50. В 1-м туре балтийцы сыграли нулевую ничью на выезде с «Родиной». Калининградский клуб ничего не позволил создать сопернику, был ближе к победе, но не смог забить. «Родина» же занимает четвёртое место в списке претендентов, поставить на её триумф можно за 8.00.

На московское «Торпедо», стартовавшее с яркой победы над хабаровским СКА (4:0), дают коэффициент 10.00.