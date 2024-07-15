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«Ференцварош» — «Вест Хэм»: прогноз на матч 15 июля

«Ференцварош» — «Вест Хэм»: прогноз на матч 15 июля
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищеский матч «Ференцварош» — «Вест Хэм».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.18.

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Венгерский клуб известен своими выступлениями в еврокубках. В минувшем сезоне «зелёные орлы» выиграли чемпионат страны, но потерпели поражение в финале Кубка Венгрии. «Фроди» уже успели провести четыре товарищеские встречи этим летом, пока без поражений. Обыграли словенскую «Нафту» – 1:0, а также хорватскую «Истру 1961» – 3:1, а вничью сыграли с болгарским ЦСКА 1948 (1:1) и румынским «Сепси» – 4:4.

«Вест Хэм» провёл не самый удачный прошлый сезон. Команде не хватало стабильности, поэтому она не получила путёвку в еврокубки. Попытка выиграть Лигу Европы тоже провалилась. Пройти «Байер» в четвертьфинале лондонскому клубу не удалось. В итоге Дэвид Мойес покинул пост главного тренера, а сменил его известный Хулен Лопетеги.

Для испанского тренера это будет первая товарищеская встреча с «молотобойцами». Класс английской команды выше, но она только начинает предсезонную подготовку. Неизвестно, чего ждать от неё и Лопетеги. Вероятнее всего, нас ждёт результативный матч. Это в духе «Ференцвароша». Особенно если он играет с сильными соперниками. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 2.18.

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