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«Русенборг» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч

«Русенборг» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищеский матч «Русенборг» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «МЮ» победит за 1.82.

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Для «Русенборга» уже начался сезон. Чемпионат Норвегии идёт полным ходом, и команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. «Маленькие тролли» выиграли всего лишь один из четырёх последних матчей. В минувшей встрече они разгромно уступили «Сарпсборгу» (1:4).

Для «Манчестер Юнайтед» это будет первая игра с момента окончания сезона. Так он начнёт подготовку. Эрик тен Хаг сохранил место главного тренера и попробует реабилитироваться за последние неудачи. С первых минут наверняка сыграют Андре Онана, Каземиро, Мэйсон Маунт и Маркус Рашфорд. Они тренировалась на этой неделе. Также вернулся из аренды Джейдон Санчо.

10 мячей пропустил «Русенборг» в последних четырёх встречах. Очень слабая защита. Как «маленькие тролли» собираются обороняться в матче с таким грозным соперником? У «красных дьяволов» явное преимущество в качестве, составе и многих других аспектах. Поставим на победу «МЮ» за 1.82.

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