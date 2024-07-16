Эксперты назвали шансы Рафаэля Надаля выиграть Олимпиаду-2024

27 июля в Париже стартует олимпийский теннисный турнир. Соревнования пройдут на грунте на стадионе «Ролан Гаррос».

Букмекеры принимают ставки на победителя турнира. Поставить на то, что свою последнюю Олимпиаду выиграет Рафаэль Надаль, можно за 10.00. Испанец целенаправленно готовится к олимпийскому турниру, пропустив Уимблдон. Ранее Надаль несколько раз отмечал, что, вероятно, сезон-2024 станет для него последним в профессиональном теннисе. На этой неделе Надаль играет на турнире в шведском Бостоне.

Главным претендентом на победу аналитики считают Карлоса Алькараса. Поставить на его победу можно с коэффициентом 2.80. В числе главных фаворитов и итальянец Янник Синнер, его успех оценили коэффициентом 3.50. Сделать ставку на Новака Джоковича можно за 4.00, а вероятность успеха Александра Зверева оценили в 6.00.

Шансы россиянина Даниила Медведева оценили коэффициентом 25.00. У первой ракетки России только один выигранный турнир на этом покрытии, а на минувшей неделе он дошёл до полуфинала Уимблдона.