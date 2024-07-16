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Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой выиграть турнир WTA в 2024 году

Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой выиграть турнир WTA в 2024 году
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17-летняя Мирра Андреева закрепляется в элите мирового тенниса. Прямо сейчас юная россиянка занимает 31-е место в рейтинге WTA, а в этом сезоне она уже дошла до полуфинала «Ролан Гаррос».

Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли Мирре завоевать свой первый в карьере трофей на уровне WTA в нынешнем сезоне. Сделать ставку на то, что у Андреевой получится сделать это, можно с коэффициентом 3.00. Если Мирра не сможет выиграть турнир WTA в сезоне-2024, сыграет коэффициент 1.34.

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На Уимблдоне Андреева неожиданно проиграла в первом же раунде. Сейчас российская теннисистка готовится к первой в своей жизни Олимпиаде. Соревнования пройдут в Париже на кортах «Ролан Гаррос», где месяцем ранее Мирра добралась до 1/2 финала на турнире «Большого шлема».

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