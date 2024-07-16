«Ливерпуль» в сезоне-2024/2025: прогноз «Чемпионата» на выступления команды Арне Слота

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на выступления «Ливерпуля» в сезоне-2024/2025.

Ставка: «Ливерпуль» не выиграет ни одного турнира за 1.85.

Памятуя о том, что для Арне Слота это станет первым опытом работы за границей, ждать чего-то экстраординарного не стоит. Какое-то время новому тренеру придётся потратить на адаптацию. Какое-то время игроки потратят, чтобы привыкнуть к новым требованиям. С учётом длительного пребывания Юргена Клоппа времени потребуется больше.

Кроме того, АПЛ — далеко не детский сад. «Манчестер Сити» доминирует в последние годы, «Арсенал» с Микелем Артетой вернулся в конкуренцию за золото, от выдавшего мощную концовку «Челси» тоже можно ждать чего угодно. А ведь есть ещё «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед», которые будут мешаться под ногами. Своеобразным успехом уже станет квалификация в ЛЧ.

Ставку можно проверить, но коэффициент на финиш мерсисайдцев в топ-4 чемпионата Англии слишком маленький — 1.47. Любопытно выглядит вариант: «Ливерпуль» не выиграет ни одного из четырёх турниров в предстоящем сезоне. Здесь букмекеры дают 1.85. Если учитывать конкуренцию и возможные изменения в составе (взять хотя бы историю с Дарвином Нуньесом, которому грозит дисквалификация за драку), это вполне возможно.

Что касается внутренних кубковых соревнований, тут тоже не всё так просто. Даже Юргену Клоппу потребовалось ждать семь лет (с 2015 до 2022 года), чтобы выиграть финал Кубка Англии и Кубка лиги. А с Лигой чемпионов вообще своя история — мадридский «Реал» продлил контракт с Карло Анчелотти до 2026 года и усилился Килианом Мбаппе, потому наверняка пойдёт за 16-м трофеем. Всё это, разумеется, играет против новоиспечённого тренера «Ливерпуля».