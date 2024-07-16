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«Химки» в сезоне-2024/2025: прогноз «Чемпионата» на выступления клуба в РПЛ

«Химки» в сезоне-2024/2025: прогноз «Чемпионата» на выступления клуба в РПЛ
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на выступления «Химок» в сезоне-2024/2025.

Ставка: «Химки» не вылетят напрямую и Глушаков забьёт за 1.39.

В преддверии нового сезона «Химки» пережили смену главного тренера. Должность занял испанский специалист Франк Артига. На сборах команда под его руководством показала себя очень прилично. Она разгромила тульский «Арсенал» (3:0), навязала борьбу ОФК (2:3) и сыграла вничью с «Крыльями Советов» (2:2).

Как минимум у красно-чёрных есть хорошие шансы закончить сезон не в зоне прямого вылета в Первую лигу. Заключить пари на то, что они финишируют выше 15-16-го места, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

В прошлом сезоне шла ожесточённая борьба за выживание, и по иронии судьбы вылетели по итогу те команды, которые играли лучше. Остался ряд клубов, которые заслужили вылета во второй по значимости дивизион России гораздо больше, чем «Балтика» и «Сочи».

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В то же время в РПЛ, помимо «Химок», вышли два новичка — «Акрон» и махачкалинское «Динамо», которые обладают куда меньшими резервами и менее стабильны, чем красно-чёрные. Судя по всему, звать на стадион священника, как это было в позапрошлом году, им не придётся.

Предлагаем заключить ставку на то, что подопечные Франка Артиги как минимум не вылетят в Первую лигу напрямую и Денис Глушаков забьёт.

Проведя сезон в Первой лиге, «Химки» решили многие внутренние проблемы. Если подлатать оборонительную линию, у них появится возможность закрепиться в середняках. Опыт Глушакова и других ветеранов поможет испанскому специалисту до конца очистить механизм красно-чёрных от повреждённых деталей.

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