«Ростов» — ЦСКА: дата матча 1-го тура РПЛ, ставки и коэффициенты

20 июля в Ростове-на-Дону состоится матч 1-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами москвичей: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 2.37. Успех ростовчан оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева поля, сыграет коэффициент 1.30. Гол армейцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

«Ростов» в минувшем сезоне занял седьмое место в РПЛ. ЦСКА завершил сезон-2023/2024 на шестой позиции, после чего команда сменила тренера: вместо Владимира Федотова назначили Марко Николича.