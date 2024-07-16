«Локомотив» — «Акрон»: прогноз и коэффициенты букмекеров на матч РПЛ

«Локомотив» и «Акрон» сыграют 20 июля в матче 1-го тура РПЛ. Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена», стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Явным фаворитом считается «Локомотив». Поставить на победу подопечных Михаила Галактионова предлагается с коэффициентом 1.55: потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1550 рублей.

Заключить пари на победу «Акрона» можно за 6.50, ничья идёт за 4.40.

Букмекеры ждут от команд высокой результативности: на тотал больше 2.5 гола дают 1.75, а на тотал меньше 2.5 гола — 2.20.

Если «Локомотив» выиграет с разницей в два и более мяча, зайдёт коэффициент 2.38. На волевую победу «Локомотива» выставлен коэффициент 8.30, волевая победа «Акрона» идёт за 16.50.