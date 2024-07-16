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«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз и ставки букмекеров на матч РПЛ

«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз и ставки букмекеров на матч РПЛ
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«Крылья Советов» и «Зенит» встретятся 20 июля в матче 1-го тура РПЛ. Игра пройдёт в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», стартовый свисток раздастся в 17:30 мск.

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В минувшем розыгрыше чемпионата России «Зенит» выиграл у «Крыльев Советов» на своём поле со счётом 3:1, а в Самаре команды сыграли вничью — 1:1.

Явным фаворитом считается действующий чемпион России. Ставки на «Зенит» принимаются с коэффициентом 1.65: в случае победы выплата с 1000 рублей составит 1650 рублей.

Заключить пари на победу «Крыльев Советов» предлагается с коэффициентом 5.40, на ничью дают 4.30.

Тотал больше 2.5 гола идёт за 1.95, коэффициент на тотал меньше 2.5 гола также выставлен на отметке 1.95. Ставки на «обе команды забьют» принимаются за 1.94.

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