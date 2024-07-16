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Эксперты оценили шансы Александра Овечкина перебраться в КХЛ в конце карьеры

Эксперты оценили шансы Александра Овечкина перебраться в КХЛ в конце карьеры
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Нынешней осенью Александр Овечкин начнёт свой очередной сезон в составе клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Российский форвард выступает за эту команду с 2005 года. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталась 41 шайба.

Букмекеры принимают ставки на то, что форвард после окончания карьеры в НХЛ сыграет в КХЛ и забросит хотя бы одну шайбу в матче лиги. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 3.20. Обратный исход идёт за 1.30.

В сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ Александр Овечкин сыграл 31 матч в КХЛ за московское «Динамо». Он набрал 40 (19+21) очков. Форвард — воспитанник бело-голубых.

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