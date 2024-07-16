Эксперты назвали главного конкурента сборной США в баскетбольном олимпийском турнире

27 июля на Олимпиаде в Париже стартует баскетбольный турнир. Его явным фаворитом букмекеры считают сборную США. Американцы собрали звёздный состав, поставить на их победу можно с коэффициентом 1.14.

Главным конкурентом США аналитики считают сборную Канады, ведомую Шеем Гилджес-Александером. Поставить на успех «кленовых» можно за 10.00. Шансы Франции оценили в 13.00, а на успех сербов, в составе которых выступит Никола Йокич, можно сделать ставку с коэффициентом 17.00.

На действующих чемпионов мира — сборную Германии — предлагают коэффициент 27.00. С такой же котировкой можно поставить на команду Греции, в составе которой сыграет Яннис Адетокунбо.

Сборная США — чемпион Олимпиады-2020 в Токио. Тогда в финале американцы победили сборную Франции — 87:82.