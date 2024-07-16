«Пюник» — «Динамо» Минск: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Пюник» — «Динамо» Минск.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.70.

«Пюник» решил заручиться невероятной поддержкой трибун, предоставив болельщикам бесплатный вход на матч. Однако если предстоящая встреча будет такой же унылой, как первая, завершившаяся со счётом 0:0, не поможет даже такой хитрый ход.

В первой игре преимущество было на стороне минского «Динамо», а армянский клуб нанёс всего шесть ударов по воротам против 17. Очень редкие контратаки всё равно выглядели неплохо. Посмотрим, перевернёт ли «Пюник» ситуацию при многочисленной поддержке своих болельщиков.

Беспроигрышная серия армянской команды насчитывает 10 встреч. В матче с минским «Динамо» она прервала девятиматчевую голевую серию. Поэтому бело-синим легко точно не будет. Им предстоит пройти эту монолитную оборону «Пюника». Ничья прервала шестиматчевую победную серию подопечных Вадима Скрипченко.

Нас ждёт очередной матч, в котором будет сложно выявить победителя. Вероятнее всего, «Пюник» вновь закроется у своих ворот и будет рассчитывать на редкие вылазки в контратаку. Минчане продолжат играть первым номером, но уже не так смело, как на нейтральном стадионе. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 1.70.