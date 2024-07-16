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«Стяуа» — «Виртус»: прогноз на матч Лиги чемпионов

«Стяуа» — «Виртус»: прогноз на матч Лиги чемпионов
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Стяуа» — «Виртус».

Ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.70.

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«Стяуа» продемонстрировал невероятное превосходство над «Виртусом» в первом матче. На выезде красно-синие неприлично крупно обыграли команду из Сан-Марино со счётом 7:1. Вряд ли у клуба из Бухареста есть хоть какие-то переживания по поводу предстоящей встречи. Разве что можно улучшить рекорд или допустить к игре молодёжь.

После победы в матче квалификации Лиги чемпионов «Стяуа» сыграл вничью в чемпионате Румынии с «Университатей» (1:1). Так стартовало первенстве страны, а значит, бухарестский клуб будет находиться в постоянном тонусе.

Разница в классе и уровне футбола между «Виртусом» и «Стяуа» слишком велика. Учитывая, что красно-синие будут принимать соперника уже на домашнем стадионе, рассчитывать, что сыграет тотал больше 4.5 мяча за 1.70, мы вправе.

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