«Шэмрок Роверс» — «Викингур»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шэмрок Роверс» — «Викингур».

Ставка: «Викингур» победит за 2.65.

Нулевая ничья в первой встрече сохраняет шансы для обеих команд. Вот только им придётся быть гораздо осторожнее во избежание провала. Откровенно говоря, первая игра получилась скучной, ведь клубы даже не нанесли ударов в створ ворот за все 90 минут. Но если говорить об активности, то «Викингур» был более мотивирован. Оно и понятно, ведь для «викингов» матч был домашним.

Посмотрим, уйдёт ли боязнь и станет ли более смелым «Шэмрок Роверс» при поддержке своих трибун. Хорошо бы увидеть хотя бы один удар в створ, а может быть, даже гол в исполнении одной из команд.

Если брать в целом по ситуации, то «викинги» выглядят интереснее. Не только по результату первого очного матча, но и по текущем сезону. Они лидируют в чемпионате Исландии, а «Шэмрок Роверс» в первенстве Ирландии довольствуется третьим местом и стал чаще допускать поражения. Предлагаем поставить на победу «Викингура» за 2.65.