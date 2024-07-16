БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Химки» — «Динамо» Махачкала: котировки букмекеров на матч чемпионата России

«Химки» — «Динамо» Махачкала: котировки букмекеров на матч чемпионата России
Комментарии

«Химки» и махачкалинское «Динамо» сыграют 21 июля в матче 1-го тура РПЛ. Встреча состоится в Химках на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Материалы по теме
Лучший клуб Москвы? ЦСКА, «Локомотив» или «Спартак» — нет. Им станет «Динамо»!
Лучший клуб Москвы? ЦСКА, «Локомотив» или «Спартак» — нет. Им станет «Динамо»!

В минувшем сезоне соперники выступали в Первой лиге. Команды обменялись домашними победами со счётом 1:0.

Аналитики отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу футболистов «Химок» предлагается с коэффициентом 2.36: потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2360 рублей.

Заключить пари на победу махачкалинского «Динамо» можно за 3.20, ничья идёт за 3.40.

Букмекеры уверены, что встреча не окажется результативной: на тотал больше 2.5 гола дают 2.38, а на тотал меньше 2.5 гола — 1.65.

Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 2.02.

Материалы по теме
Новый сезон РПЛ: седьмое золото «Зенита» и вылет «Акрона» с «Динамо»
Новый сезон РПЛ: седьмое золото «Зенита» и вылет «Акрона» с «Динамо»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android