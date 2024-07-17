«Уолсолл» — «Астон Вилла»: прогноз и коэффициенты букмекеров на матч

17 июля состоится товарищеский матч «Уолсолл» — «Астон Вилла». Начало игры запланировано на 21:30 мск.

«Уолсолл» выступает во Второй лиге Англии — четвёртом по значимости дивизионе страны. «Астон Вилла» по итогам минувшего сезона АПЛ финишировала на четвёртой строчке и пробилась в Лигу чемпионов.

Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу «львов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех «шорников» оценён экспертами в 7.80. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Букмекеры уверены, что матч «Уолсолл» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.67. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.13.