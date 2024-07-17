«Уолсолл» — «Астон Вилла»: прогноз на матч 17 июля

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч «Уолсолл» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Астон Виллы» + тотал больше 2.5 гола за 1.69.

Последние пять лет «Уолсолл» неизменно занимает нишу в середине турнирной таблицы Второй лиги Англии — четвёртого по значимости дивизиона страны. И кажется, команду всё абсолютно устраивает. От неё не наблюдается большого желания прогрессировать и рваться в Первую лигу.

Для Унаи Эмери соперники такого калибра — это чуть ли не оскорбление. Опытный испанский специалист пришёл в «Астон Виллу», когда она располагалась в нижней части турнирной таблицы. Теперь команда из Бирмингема — участник Лиги чемпионов. До чего же классно она преобразилась.

«Астон Вилла» на протяжении всего минувшего сезона показывала яркий и очень смелый атакующий футбол. Она никого не боялась. По количеству набранных в гостях очков подопечные Эмери завершили сезон на четвёртом месте в АПЛ.

В предстоящем матче Унаи наверняка прибегнет к большому количеству экспериментов, выделит много времени молодёжи и новичкам. Некоторые ведущие футболисты «львов» только начинают покидать расположение сборных. Им необходим отдых. Поставить на победу «Астон Виллы» и тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.69.

«Шорники» — явные аутсайдеры. Однако встреча состоится на их домашней арене, и такого сильного соперника у команды не было с прошлого года. Та контрольная встреча завершилась вничью со счётом 1:1. «Уолсолл» наверняка выложится на 100% и, может быть, даже сумеет забить пару мячей.