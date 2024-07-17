«Хартс» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки букмекеров на матч

17 июля состоится товарищеский матч «Хартс» — «Тоттенхэм». Начало игры намечено на 21:00 мск.

По итогам минувшего сезона «Хартс» финишировал третьим в чемпионате Шотландии, а «Тоттенхэм» стал пятым в английской Премьер-лиге.

Аналитики считают явными фаворитами гостей: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1370 рублей. Успех «Хартса» оценён экспертами в 7.00. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Букмекеры уверены, что матч «Хартс» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.86. Если хотя бы одна из команд не забьёт, сыграет коэффициент 1.92.