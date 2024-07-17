«Хартс» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч «Хартс» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» + тотал больше 2.5 гола за 2.70.

В минувшем сезоне «Хартс» стал третьим в чемпионате Шотландии. У «сердец» наблюдается постепенный прогресс. В прошлом сезоне они впервые за долгое время приняли участие в еврокубках. Летом в клуб из Эдинбурга на правах свободных агентов перешли два перспективных молодых футболиста — 21-летний защитник «Брентфорда» Даниэль Ойегоке и 22-летний нападающий «Севильи» Муса Драммех.

Относительно «Селтика» и «Рейнджерс» усиления «Хартс», прямо скажем, слабоватые. Однако на большее рассчитывать не приходится. Гегемоны разбирают всех лучших игроков. Хорошо хоть так у команды из Эдинбурга получилось укрепить состав.

А вот то, что «Тоттенхэм» был не сильно активен летом, удивляет. Его игра очень сильно изменилась после назначения Ангелоса Постекоглу. «Шпоры» стали показывать уверенный, интересный и результативный футбол. Финишировали лилово-белые на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, получив таким образом право сыграть в Лиге Европы.

«Тоттенхэм» подписал только Арчи Грея и вундеркинда из Швеции Лукаса Бергвалля, который отверг предложение «Барселоны» ради перехода в состав «шпор». Впрочем, до окончания окна ещё есть время. Постекоглу остаётся только готовить команду к новому сезону в текущем составе и надеяться на то, что требуемые им трансферы осуществятся.

На прошлогодних летних сборах «Тоттенхэм» показал курс собственного развития. Он уступил «Вест Хэму» (2:3) и «Барселоне» (2:4), а победил «Лайон Сити Сейлорс» (5:1) и «Шахтёр» (5:1). В контрольных встречах Постекоглу не отходит от своих задумок. Команда сконцентрирована только на одном — показать красивый результативный футбол и желательно выиграть.