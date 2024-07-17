«Спартак» в сезоне-2024/2025: прогноз «Чемпионата» на выступления в РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на выступления «Спартака» в сезоне-2024/2025 РПЛ.

Ставка: «Спартак» выиграет РПЛ в сезоне-2024/2025 за 10.0.

Уже по сборам видно, что «Спартак» меняется в положительную сторону. У него всё ещё есть проблемы, которые требуют решения. В первую очередь необходимо улучшить игру в защите и больше внимания уделить флангам. Пока что они функционируют с невысокой эффективностью. «Народную команду» выгодно отличает то, что улучшения точечные. На встраивание новобранцев не должно уйти слишком много времени.

Большой плюс в том, что Станкович не ограничен в ресурсах. У «народной команды» отменная глубина состава. При грамотном управлении «Спартак» в первом же сезоне Станковича в РПЛ способен выиграть медали. Соперники ещё не знают, чего ждать от Деяна, не знают, как свести на нет его тактические наработки.

Станкович три раза выиграл чемпионат Сербии в качестве наставника «Црвены Звезды», получил пусть и болезненный, но полезный опыт с «Сампдорией» и реабилитировал карьеру в «Ференцвароше». Пора доказать самому себе и миру, что Деян в качестве тренера способен приводить к чемпионствам не только гегемонов.

Заключить пари на то, что «Спартак» выиграет РПЛ в сезоне-2024/2025, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0. На чемпионаты Станкович лучше всего умеет настраивать подопечных, что показал его опыт работы в «Ференцвароше». Кубок Венгрии Деяну не покорился.