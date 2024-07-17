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РПЛ-2024/2025: прогноз «Чемпионата» на лучший клуб Москвы

РПЛ-2024/2025: прогноз «Чемпионата» на лучший клуб Москвы
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на лучший клуб Москвы в сезоне-2024/2025 РПЛ.

Ставка: «Динамо» станет лучшим клубом Москвы по итогам чемпионата за 3.90.

По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице РПЛ, опередив все остальные московские клубы. Лишили его чемпионства очень грубые ошибки голкиперов и защитников. Если бы их не было, команда с отрывом выиграла бы первенство.

Летом бело-голубые избавились от ненужных футболистов, в частности от Фёдора Смолова, и точечно усилили состав. Главное приобретение — Андрей Лунёв. Голкипер блеснул на международной арене в составе «Карабаха».

Может быть, у «Динамо» и не получится выиграть РПЛ, но защитить звание лучшего клуба Москвы ему вполне по силам. Поставить на победу подопечных Марцела Лички в негласном первенстве столицы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90.

Чешский специалист показал в прошлом сезоне хорошую приспосабливаемость под соперников. Его подопечные трижды победили «Зенит» и дважды обыграли ЦСКА. Из московских команд они проиграли только «Спартаку».

Тренер очень быстро проводит работу над ошибками и исправляет их. В новом сезоне поражений от красно-белых ожидается меньше. А может быть, их и не будет вовсе. К началу сезона у бело-голубых, на наш взгляд, наибольшие шансы выиграть первенство Москвы.

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