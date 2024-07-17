Олимпийские игры — 2024: прогноз «Чемпионата» на группу B футбольного турнира

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на группу B олимпийского футбольного турнира.

Ставка: Аргентина не выиграет группу В за 2.59.

Если сборная Аргентины входит в число фаворитов на Олимпийских играх в Париже, то совершенно логично входит в число фаворитов своего квартета. Поставить на то, что аргентинская молодёжь выйдет из группы В с первого места, можно с коэффициентом 1.50. Это приблизительно равно 66% вероятности.

Любопытно, что сборная осталась без Лионеля Месси. Изначально нападающий хотел принять участие, но потом не попал в окончательную заявку. Кроме того, в финале Кубка Америки он получил повреждение, а потому точно будет следить за командой по телевизору. Благо есть Хулиан Альварес и Николас Отаменди.

Сборная Аргентины на Олимпиаде в последние годы совсем не радует. Золото 2008 года, когда в составе были Лионель Месси и Анхель Ди Мария, давно позади. А на последних двух соревнованиях не удавалось даже выйти из группы в раунд плей-офф. Откуда букмекеры взяли очевидное фаворитство, ясно не до конца.

Конечно, ждать слишком многого от Марокко, Ирака и Украины тоже не стоит. Всё-таки для некоторых Игры станут первыми. Однако лёгкой победы аргентинцам не увидеть. Месси и Ди Марии нет, состав собран преимущественно из футболистов местного чемпионата. А те же марокканцы тоже прогрессируют.

При этом у украинских спортсменов есть куда больше шансов хотя бы квалифицироваться в четвертьфинал. Поскольку букмекерская линия пока довольно скудная, в качестве ставки можно взять «Аргентина не выиграет группу В» за 2.59. На перспективу можно подумать над выходом Марокко в плей-офф или финишем Украины в топ-3.